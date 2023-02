Kampf in Stuttgart : „Ich spüre noch Feuer“: Ex-Champion Sturm zurück im Ring

Stuttgart 44 Jahre und noch immer nicht genug: Ex-Boxweltmeister Felix Sturm kämpft am Samstag gegen Sükrü Altay. Einen Titel kann er nicht gewinnen, dennoch steht viel auf dem Spiel.

Und so streift sich Sturm am Samstag (gegen 22.00 Uhr/DAZN) in der Stuttgarter Porsche-Halle wieder die Boxhandschuhe über und stellt sich in seinem 53. Profikampf dem im Allgäu lebenden Türken Sükrü Altay. Fast elf Monate nach seiner Niederlage im WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe.