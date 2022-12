Aussortierte wurden zu Stars : Im Rückblick: Die wichtigsten LoL-Transfers des Jahres 2022

Malrang und Comp traten bei Rogue in große Fußstapfen, krönten sich jedoch mit dem Gewinn der LEC. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Auch 2022 wechselten Teams in LoL kräftig durch. Einige Zugänge erwiesen sich als besonders wertvoll: Ein Duo verschaffte Rogue den ersten LEC-Titel, ein Spieler DRX sogar den WM-Sieg.

Wie so oft war auch 2022 ein ereignisreiches Jahr im E-Sport League of Legends, vor allem aber auch eines der überraschend starken Neuzugänge. Diese vier Transfers waren für ihre Teams besonders wertvoll.

LEC: Malrang und Comp zu Rogue

Während Malrang die Laner mit seinem unterstützenden Spielstil auf ein neues Level hob, wurde Comp nach einer wechselhaften Zeit bei Vitality zu einem der besten Botlaner der Region. Beide verbleiben auch 2023 beim Team, das sich allerdings in Koi umbenannt hat.

LoL-Worlds-Gewinner: Zeka zu DRX

Als zuvor erfolgloser Midlaner in der chinesischen LPL war mit dem kometenhaften Aufstieg von Kim „Zeka“ Geon-woo nicht zu rechnen. Mit dem Wechsel zu DRX spielte er erstmals in der höchsten Liga seines Heimatlandes, wobei sein Team in der koreanischen LCK nicht zu den Favoriten gehörte.