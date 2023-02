„Gentlemen's Race“ : Im Ziel sind Ski-Ass Kilde und Odermatt Freunde

Courchevel Mit einem ungeheuren Respekt vor den Leistungen des jeweils anderen starten die Ski-Superstars Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt in ihre Speed-Duelle um WM-Gold.

14 Weltcuptitel wurden in diesem Winter bislang in den Speed-Wettbewerben vergeben - 11 davon gingen an Odermatt und Kilde. Die Disziplinenwertung im Super-G führt der Schweizer an, die steilen Abfahrtshänge wiederum sind die Wohlfühloase des Norwegers. Auch in Frankreich führt der Weg zu Gold - abgesehen von Vincent Kriechmayr - nur über die beiden Ausnahmeathleten.