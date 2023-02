Ski nordisch : Infekt: Erneut Pause für Kombinierer-Olympiasieger Geiger

Verzichtet beim Weltcup in Oberstdorf aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme: Vinzenz Geiger. Foto: Andreas Schaad/AP/dpa

Oberstdorf Die Nordischen Kombinierer müssen auch beim zweiten Weltcup-Wettbewerb in Oberstdorf auf Olympiasieger Vinzenz Geiger verzichten.

Der 25 Jahre alte Lokalmatador hatte gesundheitlich bedingt bereits am Samstag gefehlt und konnte auch am Sonntag nicht an den Start gehen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.