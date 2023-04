Interview Frank Bohmann „Am Ende wirft Geld Tore“

Frank Bohmann, 58, kann auf einigen Erfolg verweisen als Sportler. Mit dem Bonner THV etwa spielte er einst in der Hockey-Bundesliga. Auch in seinem Beruf hat er eine erfolgreiche Karriere hingelegt und ist dem Sport treu geblieben, allerdings: dem Handball. Seit 2003 ist er Geschäftsführer der Liqui Moly Handball-Bundeslig‪a. Mit Bohmann sprach Guido Hain vor dem Final4 des DHB-Pokals in Köln.