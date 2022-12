Genehmigung erteilt : IOC gibt Männern Startrecht im olympischen Synchronschwimmen

Lausanne In den olympischen Wettbewerben im Synchronschwimmen 2024 in Paris dürfen auch Männer starten. Eine entsprechende Genehmigung erteilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) dem Weltschwimmverband World Aquatics.

In Deutschland ist mit Frithjof Seidel derzeit ein Mann auch auf internationaler Bühne aktiv. Der ehemalige Wasserspringer aus Berlin trat bei den Europameisterschaften in diesem Jahr in Rom mit Michelle Zimmer im Mixed-Duett an und belegte Rang vier.