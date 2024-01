Radsport Irland verzichtet auf Bewerbung für Start der Tour de France

Zuletzt war die Tour de France 1998 in Irland gestartet. Die damalige Rundfahrt war vom Doping-Skandal um das Festina-Team überschattet worden. Ein Betreuer war auf dem Weg nach Irland von der französischen Polizei angehalten worden. In seinem Auto wurden große Mengen an Dopingsubstanzen sichergestellt, hauptsächlich das Blutdopingmittel Epo. Dies wurde allerdings erst wenige Tage nach dem Start bekannt.