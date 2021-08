Triathlon : Ironman auf Hawaii verschoben - Neuer Termin im Februar 2022

Kailua-Kona Bereits im Oktober 2020 wurde der Ironman auf Hawaii verschoben - wegen der Corona-Pandemie. Dieses Jahr kann der legendäre Wettkampf wieder nicht stattfinden. Klappt es 2022 endlich?

Für die Athleten und Athletinnen um die deutschen Stars Jan Frodeno und Anne Haug hält die Zeit der Ungewissheit damit weiter an. Nach Ausbruch der Pandemie war der wichtigste Triathlon der Welt erst von Oktober 2020 in den Februar 2021 verschoben und dann ganz abgesagt worden. Nun kann auch die Ausgabe in diesem Jahr nicht stattfinden. Käme es 2022 tatsächlich zu den nun angestrebten zwei Ausgaben, gäbe es erstmals seit 1982 wieder zwei Weltmeister in einem Jahr.