Sponsor Jägermeister war auch in Bonn aktiv So kam es zum ersten Werbespiel der Bundesliga-Geschichte

Bereits vor dem Anpfiff ist klar, dass dieses Bundesligaspiel in die Geschichte eingehen wird. Es ist der 24. März 1973, eigentlich ein ganz normaler Bundesliga-Samstag, an dem sich die Teams von Eintracht Braunschweig und Schalke 04 gegenüberstehen. Ein klassisches Kellerduell. Beide Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf. Die in der Vorsaison zweitplatzierten Schalker stecken als 17. in der Krise, die finanziell angeschlagenen Braunschweiger stehen nach 25 absolvierten Spielen auf Platz 13 kaum besser da. Für sportliche Furore sorgen beide Teams auf dem Rasen des Eintracht-Stadions auch an diesem Tag nicht. Der Bundesliga-Fußball jedoch wird trotz des eher mauen 1:1 von da an nicht mehr der gleiche sein.