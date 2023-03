Leichtathletik : Jörg Bügner neuer Sportdirektor im DLV

Darmstadt Die Leichtathleten haben einen neuen Sportdirektor. Jörg Bügner soll dem Verband bei der angestrebten Rückkehr in die Top fünf der Nationenwertung helfen.

DLV will wieder in die Top fünf der Nationenwertung

Ziel des Verbandes ist es, unter die besten fünf Länder in der Nationenwertung zu kommen. Bei Weltmeisterschaften ist dies seit 2015 in Peking mit dem vierten Rang in der Länderwertung nicht mehr gelungen. Danach ging es kontinuierlich abwärts mit Rang sechs 2017 in London und Platz sieben 2019 in Doha bis hin zur 14. Position 2022 in Eugene. In den USA konnten allein Weitspringerin Malaika Mihambo (Gold) und die Frauen-Sprintstaffel (Bronze) Medaillen holen.