NFL : Johnson über Brady: „Geschenk an die deutschen Fans“

Johnson über Brady: „Geschenk an die deutschen Fans“

Football-Spieler Jakob Johnson sieht Tom Brady als Geschenk an die deutschen Fans. Foto: Rick Scuteri/FR157181 AP/dpa

Las Vegas Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson betrachtet das Duell der Tampa Bay Buccaneers um Superstar-Quarterback Tom Brady gegen die Seattle Seahawks als starke Paarung für das NFL-Debüt in Deutschland.

„Was für ein Geschenk an die deutschen Fans, dass sie einen der historisch erfolgreichsten Spieler auf seiner Position, ein Name, der mit Football für den Rest der Football-Geschichte in Verbindung gebracht werden wird, live sehen“, sagte der Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur.