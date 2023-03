Boxen : Kadiru steigt vor Joshua-Kampf in London in den Ring

Peter Kadiru (r) tritt im April im Vorkampf vor dem Comeback von Ex-Weltmeister Anthony Joshua in London an. Foto: Gregor Fischer/dpa

Hamburg Der Schwergewichtsboxer Peter Kadiru tritt bei seinem nächsten Kampf in der O2 Arena in London an. Im Rahmen des Hauptkampfes von Ex-Weltmeister Anthony Joshua am 1. April duelliert sich der Hamburger mit dem Deutsch-Türken Hueseyin Akdemir.

Das teilte sein Boxstall P2M mit.

Der 25 Jahre alte Kadiru ist seit einigen Wochen der Sparringspartner von Anthony Joshua in Dallas (USA). Dort bereitet sich der britische Schwergewichtsboxer im Box-Gym seines neuen Trainers Derrick James auf den Kampf gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin vor. Kadiru, Jugend-Olympiasieger von 2014, gewann 14 von 15 Profikämpfen, davon sieben durch K.o.

© dpa-infocom, dpa:230307-99-862214/2

(dpa)