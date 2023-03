Tirreno-Adriatico : Kämna bereits auf Kurs Giro - Vierter bei Roglic-Sieg

San Benedetto del Tronto Stark im Zeitfahren, stark am Berg - Lennard Kämna überzeugt bei der schweren Rundfahrt Tirreno-Adriatico und scheint bereit zu sein für den Giro d'Italia. Den Gesamtsieg holt Primoz Roglic.

Kämna freute sich aber, „dass es im Zeitplan gut läuft“. Bei der Italien-Rundfahrt will der deutsche Zeitfahrmeister erstmals die Gesamtwertung einer großen Rundfahrt in Angriff nehmen. Die Voraussetzung dafür bringt der 26 Jahre alte Hochbegabte mit. Stark im Zeitfahren - bei Tirreno-Adriatico belegte er den zweiten Platz - und auch gut im Hochgebirge, wie Kämna in der Vergangenheit schon mit Etappensiegen bei der Tour de France und dem Giro bewies.

Klettertest bei der Tour of the Alps

Nun soll bei Kämna der Feinschliff erfolgen, vor dem Giro wird er nur noch vom 17. bis 21. April bei der Tour of the Alps seine Kletterfähigkeiten testen - zusammen mit dem Russen Alexander Wlassow, mit dem er sich auch bei der ersten großen Rundfahrt des Jahres die Kapitänsrolle teilen wird. Bei Tirreno-Adriatico funktionierte das Zusammenspiel auch mit dem in diesem Jahr für die Tour vorgesehenen Jai Hindley (Australien) ganz gut. „Lennard und Alexander hatten schon ein Höhentrainingslager hinter sich. Wir hoffen, dass es Früchte trägt“, sagte Teamchef Ralph Denk. „Jai hat noch kein Höhentrainingslager absolviert, weil die Tour de France ja doch ein Stück weit später ist wie der Giro. Und von dem her würde ich jetzt mal sagen, Lennard und Alex sind vielleicht einen Ticken weiter.“