Titelkämpfe in Varese : Kaltstart ins Olympia-Jahr: Ruderer kämpfen um EM-Medaillen

Varese Zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt kämpfen die deutschen Ruderer um EM-Medaillen. Alle Beteiligten hoffen, dass mit der Regatta nach langer Pause ein Stück Normalität zurückkehrt.

Schon im ersten Wettkampf des Olympia-Jahres geht es um Gold. Nach einer von der Corona-Pandemie überschatteten Saison mit fast vollständiger Wettkampfpause erwartet die Ruderer aus dem Deutschland-Achter bei der EM am Wochenende in Italien ein ungewohnter Kaltstart.

Im vergangenen Oktober gewann die Achter-Crew auf dem Maltasee von Posen den kontinentalen Titel - im einzigen Wettkampf der Saison und zum achten Mal in Serie. Diesmal ist die EM der Start in die finale Olympia-Vorbereitung mit einem dichten Terminkalender. „Die Mannschaft ist heiß und möchte sich endlich wieder mit den Besten der Welt messen. Das wird eine schöne und spannende Zeit“, sagte Bender.

Um sich bestmöglich auf den Saisonhöhepunkt in Tokio vorzubereiten, stehen mehr Termine denn je an. Im Anschluss an die EM sind Starts bei den drei Weltcups in Zagreb/Kroatien (30. April bis 2. Mai), Luzern/Schweiz (21. bis 23. Mai) und Sabaudia/Italien (4. bis 6. Juni) sowie bei der Internationale Regatta in Duisburg (9. Mai) geplant.