Winterspiele in Peking : Kanadierin Humphries gewinnt Gold für den US-Nachbarn

Peking Mit der Goldmedaille um den Hals ließ Kaillie Humphries keinen Zweifel aufkommen, wohin sie gehört. Mit der rechten Hand auf dem Herzen sang die frisch geschminkte Ausnahme-Bobpilotin inbrünstig die amerikanische Hymne.

Dass Humphries am Eiskanal von Yanqing überhaupt dabei war, war schon eine Leistung. Die Ausnahmekönnerin hatte den kanadischen Verband schon 2019 in Richtung US-Team verlassen. Sie führte mentales Leiden und ein emotionales Trauma an, was konkret passiert war, sprach niemand offen aus. Doch Humphries hatte ein Problem: Ohne die US-Staatsbürgerschaft durfte sie nicht für ihren neuen Verband starten.