Kanute Max Rendschmidt aus Bonn Weltcupsieg zum Abschluss und Olympia im Blick

Es sind keine elf Monate mehr, dann beginnen sie, die Olympischen Spiele. In einer Stadt, in der sich Max Rendschmidt in den vergangenen Tagen schon ausgiebig umsehen konnte: Paris. Dort, in der französischen Metropole, trat der Bonner Weltklassekanute an, um bei den sogenannten Preolympic Games, die gleichzeitig als Weltcup ausgefahren wurden, einen gebührenden Saisonabschluss zu feiern. Das gelang dem Ramersdorfer, der vor wenigen Tagen erst Weltmeister im Kajak-Vierer wurde – allerdings nicht im deutschen Paradeboot. Er gewann sein Rennen im Zweier an der Seite von Jacob Schopf (Potsdam) mit einer Entscheidung im Finallauf, die nur als hauchdünn bezeichnet werden kann. So landete das deutsche Boot über 500 Meter in 1:29,78 Minuten gerade einmal 0,08 Sekunden von dem der Spanier und 0,14 vor jenem der Australier.