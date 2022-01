EM : Kein Ende der Corona-Sorgen: Handballer weiter dezimiert

Bratislava Das Coronavirus dezimiert die deutschen Handballer bei der EM weiter. Vor dem letzten Turnierspiel gegen Russland gibt es zwei neue positive Fälle in der Mannschaft. Dem Bundestrainer geht langsam das Personal aus.

Zwei weitere DHB-Spieler positiv

Keine Nachnomenierungen mehr

Schon jetzt ist klar: diese Europameisterschaft geht als Novum in die Geschichte ein. „Es ist für alle eine Grenzerfahrung. Solche Dinge hat niemals jemand erlebt“, sagte Kromer. 15 deutsche Spieler wurden bis zum Montagmittag während der Endrunde in Ungarn und der Slowakei positiv getestet, insgesamt waren 28 Spieler dabei - ein Rekordaufgebot für die Ewigkeit.

„Mir tut es für jeden leid, dass es hier nicht so gelaufen ist wie wir uns das alle vorgenommen hatten. Ich bin aber froh, dass trotzdem jeder mit Stolz und großer Freude dabei gewesen ist“, sagte Kromer. Insbesondere der Bundestrainer sei nicht zu beneiden: „Für Alfred ist es an Verrücktheit nicht mehr zu überbieten, dass er sein drittes Turnier spielt und keines davon unter normalen Umständen. Er hat nie eine Euphorie erleben dürfen.“

Fokus auf Heim-EM 2024

Nach Kromers Ansicht habe die Mannschaft die Sportart dennoch wunderbar verkauft und eine gute Perspektive. „Es muss unser Ziel sein, wieder in die Nähe der Medaillen zu kommen“, formulierte er den Anspruch für die Zukunft. Immerhin findet die nächste EM 2024 in Deutschland statt.

Doch zunächst gilt es, das aktuelle Turnier bestmöglich zu Ende zu bringen. Viele der positiv getesteten Spieler haben bereits die Heimreise angetreten. Nachdem am Sonntag ein Sextett abgereist war, folgten am Montagmorgen Kai Häfner, Timo Kastening, Sebastian Heymann und Marcel Schiller. Noch immer rätselt der DHB, wie das Virus trotz der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in die Mannschaft gelangt ist. „Ich wüsste nicht, was wir operativ anders leisten könnten als wir es getan haben“, sagte Kromer.