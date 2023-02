IBA-Titelkämpfe : Keine deutschen Sportler bei Box-Weltmeisterschaften

Berlin Deutsche Boxer und Boxerinnen werden bei den anstehenden Weltmeisterschaften nicht an den Start gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Müller vom Deutschen Boxsport-Verband der Deutschen Presse-Agentur.

Olympia-Quali im Fokus

Die deutsche Box-Riege will sich komplett auf das europäische Olympia-Qualifikationsturnier im Juni im polnischen Krakau konzentrieren. Bei den Weltmeisterschaften der Frauen im März in Indien und der Männer im Mai in Taschkent werden keine Punkte für Paris 2024 vergeben, da die IBA seit 2019 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) suspendiert ist.