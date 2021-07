Olympia : Keine Einzel-Medaille für deutsche Bogenschützinnen

Tokio Nach der umjubelten Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb läuft es für Deutschlands Bogenschützinnen im Einzel gar nicht nach Wunsch. Vor allem Hoffnungsträgerin Unruh hadert mit dem frühen Aus.

Die 33 Jahre alte Berlinerin verlor am Mittwoch bereits ihr Erstrundenduell bei den Sommerspielen in Tokio gegen Hanna Marusava aus Belarus mit 4:6 und schied aus. „Es waren schwierige Bedingungen und ich habe es nicht so gut hinbekommen wie sie“, sagte Unruh der Deutschen Presse-Agentur in Tokio. „Ich hatte zwei schlechte Versuche, der Rest wurde vom Wind rumgeschäkert.“