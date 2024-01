Leichtathletik Keleta und Fitwi bei Dubai-Marathon unter Olympia-Norm

Bei den Männern dürften sie an den deutschen Rekordhalter Amanal Petros, Fitwi und Europameister Richard Ringer gehen. Nur dieses Trio hat die internationale Olympia-Norm unterboten. „Die Olympia-Teilnahme ist mein großer Traum. Ich wusste, dass ich sehr gut in Form bin und habe alles aus mir herausgeholt, um mir diesen Traum zu erfüllen“, sagte der 28-jährige Fitwi in einer Mitteilung seines Vereins. „Das war das beste Rennen meines Lebens“, betonte der in Eritrea geborene Athlet.