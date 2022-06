Wimbledon : Kerber dominant zum Auftakt - Debüt-Sieg für Niemeier

Angelique Kerber erreichte in Wimbledon souverän die zweite Runde. Foto: Hasan Bratic/dpa

London Angelique Kerber hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon souverän die zweite Runde erreicht. Die Siegerin von 2018 deklassierte die Französin Kristina Mladenovic beim Turnier-Auftakt zu Beginn und feierte nach nur 62 Minuten ein 6:0, 7:5 gegen die Doppel-Spezialistin.

Für die 34 Jahre alte Kielerin war es bei ihrer 14. Wimbledon-Teilnahme überhaupt erst der vierte Satzgewinn ohne Spielverlust. Erst in dem umkämpfteren zweiten Durchgang war Kerber so richtig gefordert. In der nächsten Runde trifft die Halbfinalistin des Vorjahres auf Magda Linette aus Polen und ist ebenfalls favorisiert.