French Open : Kerber in Paris in Runde drei - Aus für Petkovic

Kerber in Paris in Runde drei - Aus für Petkovic

Paris Angelique Kerber ist in Paris auf dem Weg, ganz weit zu kommen. Gegen eine junge Französin wird die deutsche Nummer eins kaum gefordert - und gibt ihrem Sport danach eine Liebeserklärung.

Die deutsche Nummer eins gewann gegen die französische Wildcard-Spielerin Elsa Jacquemot mit 6:1, 7:6 (7:2) und wurde dabei lediglich im zweiten Satz etwas gefordert. In der dritten Runde trifft Kerber jetzt am Freitag auf Alexandra Sasnowitsch aus Belarus, die die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu etwas überraschend mit 3:6, 6:1, 6:1 besiegte.

Kerber ohne Mühe eine Runde weiter

Kerber hatte gegen die 19 Jahre alte Jacquemot, die 2020 im Stade Roland Garros den Titel bei den Juniorinnen gewonnen hatte, keine große Mühe. Die Kielerin musste nicht annähernd ihr bestes Tennis spielen. Stattdessen reichte zwei Tage nach ihrem Marathon-Match gegen die Polin Magdalena Frech eine Durchschnittsleistung zum ersten Drittrunden-Einzug in Paris seit vier Jahren. Ihr bestes Resultat in der französischen Hauptstadt ist bislang der Einzug ins Viertelfinale 2012 und 2018. Die French Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das Kerber noch nicht gewonnen hat.

Reifen nun erste Gedanken an den Karriere-Grand-Slam, als den Triumph bei allen vier großen Turnieren? „Ich glaube, das ist noch zu weit weg, um überhaupt darüber nachzudenken“, sagte Kerber. „Natürlich wäre es ein Traum, aber es ist gefühlt noch so weit weg. Schon hier in Runde drei zu sein, ist für mich ein Erfolg.“