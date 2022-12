Tennis : Kerber vermisst den Nervenkitzel

Berlin Angelique Kerber hat zuletzt in Wimbledon ein Tennis-Match bestritten. Nun steht erst einmal die Geburt ihres Kindes im Vordergrund. Doch auch ihr Comeback hat sie bereits fest im Blick.

Bei aller großen Vorfreude auf ihr erstes Kind denkt Angelique Kerber auch bereits an ihre Rückkehr auf den Tennisplatz. Sie sei sehr glücklich und gespannt auf all das, was mit und nach der Geburt ihres Babys vor ihr liege. „Aber ich liebe meinen Sport, die Routine auf der Tour, den Nervenkitzel und die Emotionen bei den Matches“, sagte Kerber in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.