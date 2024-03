Billie Jean King Cup Kerber vor Rückkehr ins deutsche Tennis-Team

Angelique Kerber kehrt für die Erstrunden-Partie im Billie Jean King Cup in das deutsche Tennis-Team zurück. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin wurde von Teamkapitän Rainer Schüttler ins Aufgebot für die Begegnung in Brasilien am 12./13. April berufen, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte.