Schach : Keymer über Betrug im Schach: Thema beschäftigt den Sport

Berlin Der Skandal um Carlsen und Niemann erschütterte die Schach-Welt. Deutschlands Schnellschach-Vizeweltmeister Keymer fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Betrug.

Betrugsfälle in seiner Sportart seien ein „ernstes Problem und das Thema beschäftigt die ganze Schachwelt“, meinte der Profi aus Saulheim bei Mainz. Unter sehr guten Spielern könne ein winziger Hinweis während einer Partie einen großen Unterschied bedeuten: „Es gibt Sachen, die man als Mensch am Brett nicht sieht. Und wenn man da plötzlich einen Hinweis kriegt, ist das irrsinnig viel wert.“

Mögliche Betrugsfälle erschüttern die Schach-Welt

Zuletzt sorgte der Skandal zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und dem US-Amerikaner Hans Niemann für weltweite Schlagzeilen. Der norwegische Superstar (32) wirft dem 19-Jährigen Betrug vor. Niemann hatte im vergangenen September zugegeben, zweimal als Teenager bei Online-Partien betrogen zu haben, nie jedoch in Präsenz am Schachbrett. Carlsen behauptete daraufhin in einem Statement, Niemann habe öfter und auch in jüngerer Vergangenheit betrogen.