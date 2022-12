Leichtathletik : Kimeli und Schöneborn gewinnen bei Trierer Silvesterlauf

Deborah Schöneborn setzte sich beim Silvesterlauf in Trier vor der Belgierin Lisa Rooms durch. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Der Belgier Isaac Kimeli und Deborah Schöneborn aus Berlin haben beim traditionellen Trierer Silvesterlauf Siege gefeiert.

Bei der 33. Auflage setzte sich Kimeli bei den Männern in 22:18 Minuten im Zielsprint durch und verbesserte den 25 Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Isaak Kiriuki um drei Sekunden. Zweiter wurde Marathon-Europameister Richard Ringer vom LC Rehlingen, der in 22:20 Minuten zudem einen deutschen Straßenlauf-Rekord über acht Kilometer aufstellte. Wie schon bei der EM in München lag Ringer vor Amanal Petros vom TV Wattenscheid (22:22).