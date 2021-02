Deutsche Eishockey Liga : Klare 2:5-Niederlage der Haie gegen die Düsseldorfer EG

Düsseldorf/Köln Auch das dritte Derby in der laufenden Saison gegen die Düsseldorfer EG verloren die Haie klar. Beim 2:5 im ISS Dome hatten sie am Ende keine Chance.

Ein gutes Mitteldrittel reichte nicht. Die Kölner Haie verloren auch das dritte große Derby in der Nord-Staffel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die DEG mit fünf Gegentoren. Beim 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) im Düsseldorfer ISS Dome präsentierten sie sich defensiv anfällig und nicht treffsicher genug. „Das waren zu viele individuelle Fehler“, kritisierte Hannibal Weitzmann. Der Goalie war früh für Justin Pogge gekommen und hatte die beste Phase des KEC mit eingeleitet. „Dass wir uns zurückgekämpft haben war positiv. Darauf müssen wir aufbauen“, versuchte der Torwart die zehnte Niederlage im 17. Spiel und den verpassten Anschluss an die Playoff-Plätze schönzureden.

Nach der 1:6-Klatsche gegen die Berliner Eisbären am Freitag, starteten die Gäste offensiv und hätten durch Zach Sill (1.) und James Sheppard (2.) führen können. Ohne den verletzten Sebastian Uvira wurde Köln in der Folge aber zu passiv. Tobias Eder traf prompt zur Düsseldorfer Führung (7.). Für die Haie traf Marcel Müller über rechts nur den Pfosten (12.). Beim 0:2 verteidigte der KEC wieder einmal schlecht in Unterzahl. DEG-Verteidiger Nicolas Jensen nutzte dies mit seinem Treffer von der blauen Linie (17.).