Basketball-WM Klarer Sieg gegen Finnland: DBB-Team mit WM-Rekordstart

Der Gruppensieg hatte schon vor der Partie vor rund 6037 Zuschauern - darunter erneut Dirk Nowitzki - festgestanden. Am Freitag und Sonntag steht die Zwischenrunde an, die Gegner werden höchstwahrscheinlich Georgien und Ex-Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic sein. Final fällt die Entscheidung in der Partnergruppe F aber am Mittwoch.