Klettern, Surfen, Skateboard : Wie gut kennen Sie die neuen olympischen Sportarten?

Leon Glatzer aus Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio. Foto: dpa/Francisco Seco

Interaktiv Bonn Bei den Olympischen Spielen in Tokio feiern in diesem Jahr einige Sportarten ihre Premiere. Darunter die drei Disziplinen Surfen, Sportklettern und Skateboard. Wie gut kennen Sie sich damit aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio feiern in diesem Jahr einige Sportarten ihre Premiere. Darunter die drei Disziplinen Surfen, Sportklettern und Skateboard. Die Olympia-Macher setzen darauf, dass durch die neuen Disziplinen vor allem noch mehr junge Menschen für die Spiele begeistert werden können. Neben den drei neuen Sportarten sind auch Baseball, Softball und Karate als Disziplinen neu mit aufgenommen worden.

Testen Sie Ihr Wissen in unseren Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit den neuen Sportarten aus?

(ga)