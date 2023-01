Nordische Kombination : Klingenthal richtet nun doch Kombinierer-Weltcup aus

Die nordischen Kombinierer kommen nun doch in Klingenthal zum Einsatz. Foto: Andreas Schaad/AP/dpa/Archivbild

Klingenthal In Klingenthal findet an diesem Wochenende nun doch noch ein Weltcup in der Nordischen Kombination statt.

Das gab der Weltverband Fis bekannt, nachdem sich im Vogtland Winterwetter eingestellt hat und dieses auch bis über das Wochenende hinaus halten soll.

Am vergangenen Wochenende musste der Weltcup wegen der Witterungsbedingungen noch abgesagt werden. Da auch die für dieses Wochenende im französischen Chaux-Neuve geplante Veranstaltung gestrichen werden musste, kann Klingenthal seine Wettkämpfe nachholen.

Schneekanonen dank Frost in Betrieb

Schon im Vorfeld hatten die sächsischen Veranstalter die Hoffnungen genährt, dass es mit dem Weltcup klappen könnte. „Wir brauchen zwei Tage Kälte, um die Wettkampfstätten herzurichten“, hatte Organisationschef Alexander Ziron im MDR gesagt. Da seit Sonntag Frost herrscht, können die Schneekanonen laufen.

Das neue Wettkampfprogramm sieht nun für Samstag ab 13.40 Uhr das Springen vor, der 10 Kilometer-Lauf wird um 16.00 Uhr gestartet. Am Sonntag gehen die Athleten ab 10.00 Uhr von der Schanze, um 13.00 Uhr geht es in die 10 Kilometer-Loipe.

