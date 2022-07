Start bei Leichtathletik-WM : Was steckt in der „Wundertüte“ Klosterhalfen?

Was steckt in der „Wundertüte“ Klosterhalfen?

Konstanze Klosterhalfen bei Olympia 2021 in Tokio. Nun steigt sie in die WM ein. Foto: dpa/Oliver Weiken

Hamburg/Eugene Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen steigt in die WM ein. Nach einer Corona-Erkrankung gilt die WM-Dritte aus Königswinter-Bockeroth als „Wundertüte“.

Deutschlands Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen verzichtet bei der Leichtathletik-WM in Eugene/USA am Samstag auf einen Start über 10.000 Meter.

Mit ihren 14:37,94 Minuten von Oslo ist Klosterhalfen immerhin die Nummer zehn der Welt - doch danach bremste dieses verflixte Coronavirus sie aus, ein Start bei den deutschen Meisterschaften in Berlin war nicht möglich. Auf einen Start in Eugene über 10.000 m verzichtet die deutsche Rekordhalterin. Was sie zu leisten im Stande ist, wenn in der Nacht zu Donnerstag (1.25 Uhr MESZ) die Vorläufe anstehen? Keiner weiß es. Klosterhalfen sei „ein bisschen eine Wundertüte“, sagte Jörn Elberding, Geschäftsführer ihres Vereins Bayer Leverkusen.