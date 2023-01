Inoffizieller Rekord : Klosterhalfen im Straßenlauf schnellste Deutsche bisher

Bisher schnellste Deutsche im Straßenlauf: Konstanze Klosterhalfen. Foto: Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Barcelona 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat in Barcelona im Straßenlauf geglänzt. Nach fünf Kilometern kam die 25-Jährige am Silvestertag in 14:52 Minuten ins Ziel und verbesserte die bisher schnellste deutsche Zeit von Irina Mikitenko (15:16) um 24 Sekunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Äthiopierin Ejgayehu Taye siegte beim traditionellen Cursa dels Nassos (Lauf der Nasen) in 14:21 Minuten und verpasste den Weltrekord um nur zwei Sekunden. Klosterhalfen stürmte dahinter auf Platz zwei. In den Bestenlisten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes werden bislang noch keine deutschen Rekorde über fünf Kilometer der Frauen geführt, wie der DLV auf seiner Internetseite mitteilte. Zum Europarekord der Niederländerin Sifan Hassan fehlten Klosterhalfen derweil nur acht Sekunden.

© dpa-infocom, dpa:230101-99-69976/3

(dpa)