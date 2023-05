Leichtathletik-Ass aus Bockeroth Klosterhalfen will mit Tempo in der Weltspitze mithalten

Klosterhalfen wird am Freitag beim Diamond League Meeting in Doha über 1500 Meter in die Freiluftsaison starten. Danach bezieht sie wieder ein Trainingslager, um an den Grundlagen zu arbeiten. In den USA war sie zuletzt schon Rennen über 800 und 1500 Meter gelaufen. „Es hat Spaß gemacht, zurück auf der Bahn zu sein und ich freue mich auf die anstehende Saison“, sagte sie. Höhepunkt ist im Sommer die Weltmeisterschaft in Budapest.