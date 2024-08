Tennis „Kniffliges Spiel“: Zverev gewinnt deutsches US-Open-Duell

Zverev konnte seine zuletzt wieder aufsteigende Formkurve nicht bestätigen. Die Generalprobe beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati war trotz einer knappen Drei-Satz-Niederlage im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner verheißungsvoll. Zuvor hatte der Gold-Gewinner von 2021 bei Olympia in Paris und auch in Montreal jedoch enttäuscht und dabei körperliche Beschwerden wie Schwindel und Husten offenbart. In der Hitze von New York waren Zverev zumindest äußerlich keine Beeinträchtigungen anzumerken.