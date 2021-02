Deutsche Eishockey Liga : Haie unterliegen im Heimspiel gegen die Eisbären klar

Die Haie hatten gegen die Eisbären Berlin am Freitagabend keine Chance. (Archivbild) Foto: dpa/Andreas Gora

Eine deftige und verdiente 1:6-Heimniederlage mussten die Kölner Haie am Freitagabend gegen die Eisbären Berlin einstecken. Die Partie war praktisch nach dem ersten Drittel schon entschieden.

Nach 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen mussten die Kölner Haie erkennen, dass die Bäume in der Nord-Division der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht in den Himmel wachsen. Das Team von Uwe Krupp scheiterte freitagabends auch im dritten Versuch gegen dessen Ex-Verein. In der Lanxess-Arena unterlag der KEC den Eisbären Berlin klar mit 1:6 (1:4, 0:1, 0:1).