DEL : Kölner Haie auf Playoff-Kurs - Mannheim nur Fünfter

Mannheim Die Kölner Haie sind im Vorrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga doch noch auf Playoff-Kurs. Von den Top-Teams haben die Adler Mannheimer Adler keine Chance mehr auf Platz vier

Damit kommt es beim Hauptrunden-Finale am 3. April zum Fernduell der Kölner mit den Iserlohn Roosters, die 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) gegen Absteiger Krefeld gewannen, und Augsburg. Den Haien genügt an dem Sonntag gegen Ingolstadt ein Punkt zum Playoff-Einzug.

Sicher in den Pre-Playoffs, in denen in der kommenden Woche noch zwei Viertelfinalisten ausgespielt werden, sind bislang Nürnberg und die Düsseldorfer EG, die beim 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) gegen den EHC Red Bull München wie ein Absteiger auftrat und gar ein Gegentor in doppelter Überzahl kassierte.