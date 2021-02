Deutsche Eishockey Liga : Knapper Heimsieg der Haie nach großer Abwehrschlacht

Köln Im Schlussdrittel wurde es noch mal richtig eng für die Kölner Haie. Aber am Ende konnten sie dann doch verdient den 3:2-Heimsieg gegen die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven einfahren.

Im torlosen ersten Drittel hatten die ausgeruhten Gastgeber nach der einwöchigen Spielpause und dem 2:3 in Iserlohn viel Energie aufs Eis gebracht. Marcel Müller, dessen Einsatz sich kurzfristig entschieden hatte, scheiterte am starken Gäste-Torwart Tomas Pöpperle (2.) und die Kölner Defensive mit Goalie Justin Pogge, aber ohne den verletzten Pascal Zerressen, hatte noch alles im Griff. Pech hatte das Heimteam kurz vor der ersten Pause, als Jason Akeson den linken Pfosten traf (17.).

Im zweiten Abschnitt platzte dann der Knoten. Und zwar mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten. Als Sebastian Uvira nach einem offenen Check auf die Strafbank geschickt worden war, konnte er zusehen wie Landon Ferraro zwei Gegenspieler düpierte und seinen eigenen Schuss zum 1:0 abstaubte (25.). Mit seinem zweiten Treffer nach der Tor-Premiere in Iserlohn brachte der kanadische Neuzugang weiteren Auftrieb. Jan Luca Sennhenns Distanzschuss flog rechts am Tor vorbei und prallte zurück an den linken Pfosten. Dort stand Jonathan Matsumoto und erhöhte auf 2:0 (28.). Der dritte Kanadier im Torschützen-Bunde hieß Zach Sill. Er stocherte die Scheibe zum 3:0 über die Linie (30.). Ärgerlich für die Haie war das 1:3 in Überzahl. Eine starke Einzelaktion von Niklas Andersen brachte die Gäste zurück ins Spiel und die Haie in die Bredouille (37.).