Kader-Veränderungen : Kölner Haie verkünden Abschiede von sieben Spielern

Köln Nach dem Saison-Aus haben die Kölner Haie die Abschiede von sieben Spielern verkündet, unter ihnen Nationalspieler Frederik Tiffels. Zwei Akteure haben ihren Vertrag verlängert.

Rund eine Woche nach dem letzten Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Kölner Haie die ersten personellen Veränderungen im Kader bekannt gegeben. Wie der KEC am Freitag mitteilte, verlassen Torhüter Hannibal Weitzmann, die Verteidiger Simon Gnyp (wechselt zum ERC Ingolstadt), Dominik Tiffels, Kevin Gagné sowie die Angreifer Frederik Tiffels, Topscorer Jason Akeson und Mick Köhler den Club. Im Fall von Frederik Tiffels betonten die Haie, dass sich der Nationalspieler gegen ein neues Vertragsangebot des Vereins entschieden habe.

"Köln ist meine Heimat und so war es mir eine Ehre, für die Haie zu spielen. Für mich persönlich ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren“, wird Frederik Tiffels in der Mitteilung der Kölner zitiert. Der 25-Jährige wird unter anderem mit den drei Topteams Red Bull München, Adler Mannheim und Eisbären Berlin in Verbindung gebracht.