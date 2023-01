Ski alpin : „Körperlich passt alles“: Dreßen bereit für Comeback

Wengen Skirennfahrer Thomas Dreßen fühlt sich gut gerüstet für sein Weltcup-Comeback.

Sein Gefühl sei „sehr gut“, sagte der 29-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) mit Blick auf die legendären Lauberhorn-Rennen in Wengen am kommenden Wochenende. „Körperlich passt alles. Von daher freue ich mich auf die nächsten Tage. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass wir samstags die Abfahrt fahren können.“ Am Freitag steht für die Herren in der Schweiz zudem ein Super-G an.