Tennis : Kohlmann lobt Zusammenhalt im Team: „Wie nach Hause kommen“

Málaga Teamchef Michael Kohlmann hat den enormen Zusammenhalt in der deutschen Tennis-Mannschaft als „Riesenvorteil“ für den Davis Cup bezeichnet.

„So eine Davis-Cup-Woche fühlt sich immer ein bisschen wie nach Hause kommen an. Jeder kennt seine Rolle, jeder kennt seinen Ansprechpartner“, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Viertelfinale am Donnerstag. In Málaga trifft die Herren-Riege ohne den verletzten und mit dem Coronavirus infizierten Olympiasieger Alexander Zverev auf die favorisierten Kanadier.