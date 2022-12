Weltcup Ski nordisch : Kombiniererinnen starten in die Saison: „Sind die Jäger“

Kombiniererinnen starten in die Saison: „Sind die Jäger“

Startet mit den Kombiniererinnen in die Saison: Svenja Würth. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lillehammer Die deutschen Nordischen Kombiniererinnen starten zuversichtlich in die neue Saison.

„Konkrete Ziele gebe ich nicht aus, jetzt will ich erst einmal sehen, wo ich im internationalen Vergleich stehe. Ich sehe es aber schon so, dass unser ganzes Team gut präpariert in die Saison startet, wir vorne mitlaufen können und uns nicht verstecken müssen“, sagte Svenja Würth vom SV Baiersbronn vor dem ersten Saison-Weltcup im norwegischen Lillehammer.