Wimbledon : „Konstantes Mobbing“: Diskussionen über Rüpel Kyrgios

London Nick Kyrgios erreicht mit seinen Eskapaden in Wimbledon einen neuen Höhepunkt. Der Australier entnervt Gegner Stefanos Tsitsipas, der selber ausrastet. Zwei Legenden sind gespalten über den Bad Boy.

Immer wieder schüttelte der Australier mit dem Kopf, lachte über die Mobbing-Anschuldigungen von Stefanos Tsitsipas in der Pressekonferenz und gähnte demonstrativ. Das fragwürdige Spektakel, bei dem sich beide Profis wegen Ausrastern während der Drittrundenpartie nicht über eine Disqualifikation hätten beschweren können, verschärft die Fairness-Debatte um Kyrgios in der Tennis-Welt.

„Es ist konstantes Mobbing. Er mobbt seine Gegner“, schimpfte der Grieche Tsitsipas nach der Niederlage gegen seinen Ex-Doppelpartner. „Er war vermutlich in der Schule ein Tyrann. Ich mag keine Tyrannen. Ich mag keine Leute, die andere Leute niedermachen.“

Kyrgios mit Rodman-Shirt

Kyrgios wies die Anschuldigungen gegen sich zurück und betonte hingegen ein Fehlverhalten des Weltranglistenfünften. „Er war derjenige, der Bälle auf mich geschlagen hat“, sagte der 27-Jährige bei der Pressekonferenz - passend im T-Shirt mit einem Aufdruck von Basketball-Bad-Boy Dennis Rodman. „Abseits von meinem Hin und Her mit dem Schiedsrichter habe ich Stefanos gegenüber nichts Respektloses gemacht.“

Beim 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) für Kyrgios ging es selten um Tennis, es gab Verwarnungen auf beiden Seiten. Der Australier forderte eine Disqualifikation seines Gegners, als dieser einen Ball auf die Zuschauerränge drosch. „Das war wirklich schlecht von mir“, sagte Tsitsipas selbstkritisch. „Ich habe mich bei den Leuten entschuldigt. Ich weiß nicht, was durch meinen Kopf gegangen ist.“ Kyrgios legte sich mit den Unparteiischen an, fragte Schiedsrichter Damien Dumusois „Bist du dumm?“ und bezeichnete ihn als „Schande“. Schon zuvor im Turnier hatte er Linienrichter wüst beschimpft und in Richtung eines Zuschauers gespuckt.