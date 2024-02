Start ins Olympia-Jahr Klosterhalfen gibt Comeback nach langer Verletzungspause

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter-Bockeroth wird ihr Wettkampf-Comeback beim Halbmarathon am 24. Februar in Ras al-Chaima geben. Dies gaben die Veranstalter des Rennens in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Donnerstag bekannt. Es ist der zweite Halbmarathon ihrer Laufkarriere und der erste Wettkampf nach achtmonatiger Verletzungspause.