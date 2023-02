WTA-Tour : Korpatsch verliert bei Turnier in Lyon in Runde eins

Beim WTA-Turnier in Lyon früh ausgeschieden: Tamara Korpatsch. Foto: Frank Molter/dpa

Lyon Tennis-Profi Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Hamburgerin unterlag Alison van Uytvanck aus Belgien mit 2:6, 4:6. Korpatsch wartet nach der vierten Niederlage im vierten Spiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Jule Niemeier gibt es beim Turnier in Lyon noch eine zweite deutsche Teilnehmerin. Die Viertelfinalistin von Wimbledon trifft in der zweiten Runde auf Camila Osorio aus Kolumbien. Die Partie ist für Mittwochabend angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:230201-99-439950/2

(dpa)