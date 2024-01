Leichtathletik Krause zu Rückkehr nach Babypause: „Echtes Familienprojekt“

Nach der Geburt ihrer Tochter Lola hat die Läuferin ihr erstes Rennen beim Silvesterlauf in Trier absolviert. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. „Der Gedanke daran, dass Lola in Paris im Stadion sitzen wird, ihrer Mama zuschauen wird, ist schon sehr emotional und eine riesige Motivation für mich“, sagte die 31-Jährige.