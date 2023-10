Turnen Kreuzbandanriss: Turn-Ass Toba bangt um Olympia-Start

Der EM-Zweite am Reck von 2021 hatte sich die Verletzung im Podiumstraining zugezogen und musste auf einen Einsatz im deutschen Team bei der Qualifikation verzichten. Stattdessen unterstützte er die Mannschaft in der Ausscheidung und im Mehrkampf-Finale am vergangenen Dienstag als Betreuer. „Die Narben, die in der Seele hinterlassen werden, sind von außen nicht sichtbar und gerade jetzt in der wahrscheinlich schwierigsten Situation meines Lebens, gibt es wenig Licht am Horizont, das einzig Positive gerade ist, dass die Verletzung nicht noch schlimmer ist“, schrieb Toba.