Wintersport Kristina Isaev verpasst Kürfinale bei Eiskunstlauf-WM

Europameisterin Loena Hendrickx setzte sich mit einer persönlichen Bestleistung von 76,98 Punkten an die Spitze, obwohl die Belgierin an einer Entzündung in der Hüfte laboriert und nicht in Bestform ist. Die US-Amerikanerin Isabeau Levito wurde Zweite vor Lee Haein aus Südkorea. Weltmeisterin Kaori Sakamoto musste sich nach einem Wackler beim dreifachen Lutz mit dem vierten Zwischenrang begnügen. Doch für die Japanerin ist in der Kür am Freitag noch alles drin, denn der Abstand zu Hendrickx beträgt nicht einmal vier Punkte.