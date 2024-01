Leichtathletik Kugelstoßerin Gambetta beendet Karriere

Hinter Gambetta liegt die erfolgreichste Saison ihrer Karriere. Bei der Hallen-EM in Istanbul (Türkei) holte sie Silber - ihre einzige Medaille bei den Aktiven. Im Sommer gelang ihr beim Diamond-League-Meeting in Paris (Frankreich) mit 19,08 m der weiteste Stoß ihres Lebens, bevor sie in Budapest (Ungarn) in ihr erstes WM-Finale einzog, wo sie auf Rang zwölf landete.