NBA LA Lakers ehren verstorbenen Bryant mit Statue

„Seit er in diese Stadt kam und sich den Lakers anschloss, fühlte er sich hier zu Hause und spielte in der Stadt der Engel“, sagte Vanessa Bryant in einem an die Fans gerichteten Video, das um 8.24 Uhr Ortszeit veröffentlicht wurde. Die Witwe des mit fünf NBA-Titeln dekorierten früheren Superstars betonte: „Im Namen der Lakers, meiner Töchter und mir ist es eine große Ehre für mich, dass wir mitten im Zentrum von Los Angeles, vor dem Ort, der als das Haus bekannt ist, das Kobe gebaut hat, seine Statue enthüllen werden, damit sein Vermächtnis für immer gefeiert werden kann.“