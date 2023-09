Basketball Lachanfall und USA-Ansage: DBB-Team auch im TV in Hochform

„Hochzeit ist super. Es ist auch schön, in Bamberg zu sein“, sagte Bayern-Profi Obst, bevor seine Kollegen direkt wieder loslachten. Im Studio waren neben Trainer Herbert und Kapitän Schröder sieben weitere Profis vom WM-Titel, der vergangenen Sonntag in Manila mit einem 83:77 gegen Serbien eingefahren wurde. „Ich will, dass sie jetzt feiern, bevor wir an Olympia denken. So etwas gibt es einmal im Leben, sie sollen das genießen. Sie haben es verdient“, sagte Chefcoach Herbert. Johannes Thiemann sagte: „Wenn man Weltmeister wird, ist alles möglich.“ Sogar eine große Show an der Torwand, an der Isaac Bonga mit zwei Treffern glänzte.